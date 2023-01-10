أطعمة تعزز الخصوبة .. تعرف عليها

دائمًا ما يتم الاهتمام بالحالة الصحية والنظام الغذائي للأم من أجل صحة الطفل المولد ، في حين أن صحة الأب لا تقل أهمية عن صحة الأم إذا حاول الزوجان الحمل أو فشلت محاولات الحمل مرارًا وتكرارًا ، فيجب الانتباه إلى النظام الغذائي للرجل والمرأة.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي يساعد النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة في الحفاظ على الحيوانات المنوية للرجال في حالة جيدة إذا كانت زوجتك تحاول الإنجاب، فعليك أيضًا إجراء بعض التغييرات الإيجابية في نمط حياتك. من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة، يمكنك تحسين إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.



نظام غذائي صحي للأب

يجب أن يكون نظامك الغذائي أيضًا مليئًا بالعناصر الغذائية مثل زوجتك يجب أن يحتوي على جميع أنواع الأطعمة لجميع مجموعات الطعام، لكي تصبح أبًا ، من الضروري أن يكون لديك البروتينات والكربوهيدرات والعديد من المعادن في النظام الغذائي. إلى جانب ذلك ، من الضروري تناول جميع أنواع الفيتامينات مثل فيتامين أ ، ب ، د.

يجب أن يتكون نظامك الغذائي من خمس حصص من الفاكهة والخضروات. يمكن أن تكون إحدى هذه الأجزاء من العصير أو العصير. توفر الحبوب الكاملة والبطاطس الألياف والكربوهيدرات. كما أنها توفر الفيتامينات والمعادن. وهذا يشمل الخبز الكامل والأرز البني والحبوب الكاملة.

تناول البروتين

يجب أن تتناول البروتين في كل مرة تتناولها مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والبقول. يجب تناول الأسماك مرتين في الأسبوع ، حيث يمكنك تناول الأسماك الزيتية مرة واحدة. يمكنك تناول الحليب نصف الدسم والزبادي والجبن أو منتجات الألبان المدعمة بالكالسيوم. ضع في اعتبارك أن بعض منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر ، لذا اختر الأنواع قليلة الدسم.

ما هي العناصر الغذائية التي يجب تناولها

النظام الغذائي الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية مفيد لنمو الحيوانات المنوية وحركتها . بصرف النظر عن الأسماك والمكسرات والبذور والجوز وزيت بذر الكتان وبذور اللفت تحتوي على هذه المغذيات. لا تستهلك الدهون المشبعة مثل الدهون المتحولة.

الزنك

يلعب الزنك دورًا مهمًا في الحمل. قد يساعد الحصول على كمية كافية من الزنك في النظام الغذائي على زيادة عدد الحيوانات المنوية في كل قذف . تحتوي اللحوم ومنتجات الألبان والخبز والحبوب على الزنك.



هل يجب أن أتوقف عن تناول الكافيين؟

وفقًا لـ NCBI ، لا يوجد دليل قاطع على أن الكافيين يمكن أن يضر بالخصوبة أو الحمض النووي للأب. ضع في اعتبارك أن العديد من المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل الكولا ومشروبات الطاقة ، تحتوي أيضًا على الكثير من السكر. إذا كنت تريد أن تصبح أبًا ، فعليك استهلاكها بكميات محدودة.