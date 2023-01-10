بيرو تمنع رئيس بوليفيا الاشتراكي السابق إيفو موراليس من دخول أراضيها

أعلنت حكومة بيرو في بيان أن بيرو منعت رئيس بوليفيا الاشتراكي السابق إيفو موراليس من دخول أراضيها يوم الاثنين ، وهو القرار الذي سخر منه موراليس في وقت لاحق باعتباره هجومًا يهدف إلى صرف الانتباه عن انتهاكات الحقوق.

تأتي خطوة حظر موراليس ، إلى جانب ثمانية بوليفيين آخرين مجهولين ، بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية في بيرو التي استهدفت الرئيس دينا بولوارت في أعقاب الإطاحة السريعة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو الشهر الماضي ، مع تنظيم بعض المظاهرات بالقرب من الحدود مع بوليفيا.

أطلقت محاولة كاستيلو حل الكونجرس بشكل غير قانوني قبل تصويت إقالة وشيك لأزمة سياسية جديدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ، أحد أكبر منتجي النحاس في العالم. لقد كان في منصبه منذ أقل من عامين مضطربين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية البيروفية أن مواطنين بوليفيين دخلوا البلاد في الأشهر الأخيرة للقيام بأنشطة سياسية ، منتهكين قوانين الهجرة مع تقويض الأمن القومي.

وكان موراليس ، أحد أبرز اليساريين في أمريكا اللاتينية ، قد دعم كاستيلو علنًا وانتقد الإطاحة به واعتقاله لاحقًا باعتباره غير قانوني.

خدم الزعيم البوليفي الأصلي كرئيس لمدة 14 عامًا حتى عام 2019 حتى استقال تحت ضغط شديد بعد انتخابات متنازع عليها واحتجاجات جماهيرية.

توجه موراليس إلى تويتر يوم الاثنين للرد على قرار منعه من دخول بيرو.

وكتب 'يهاجموننا الآن لصرف الانتباه والتهرب من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأشقائنا البيروفيين' ، مضيفًا أن النزاعات السياسية لا يمكن حلها 'بالطرد أو الحظر أو القمع'.

بعد وقت قصير من إعلان الحظر ، ألقى رئيس وزراء بيرو ألبرتو أوتارولا باللوم على موراليس في إثارة الاضطرابات.

وقال للصحفيين 'نحن نراقب عن كثب ليس فقط موقف السيد موراليس ولكن أيضا أولئك الذين يعملون معه في جنوب بيرو'. لقد كانوا نشطين للغاية في تعزيز حالة الأزمة '.

في الأسبوع الماضي ، اتهم وزير دفاع بيرو الأجانب أيضًا بإثارة احتجاجات مثيرة للانقسام.

بعد عزل كاستيلو من منصبه واحتجازه بتهمة إثارة التمرد ، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين باستقالة بولوارت ، والإفراج عن كاستيلو ، وإغلاق الكونغرس ، ووضع دستور جديد.

وبينما لا يزال كاستيلو مسجونًا في الحبس الاحتياطي ، لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في الاحتجاجات التي استؤنفت الأسبوع الماضي بعد توقف في الأعياد.