لوبيز وبايدن وترودو ينحون الخلاف في قمة ثلاثية .. زعماء أمريكا الشمالية يبحثون ملفات الاقتصاد وعصابات المافيا والمخدرات والمهاجرين

لوبيز يطالب بايدن بتخصيص أموال لأمريكا الوسطى وجنوب المكسيك لتعزيز التنمية

اجتماع ترودو وبايدن ولوبيز الأول منذ أواخر 2021

بايدن يسعى للخروج من القمة بـ 'التزامات تعاون أقوى' لمكافحة “الفنتانيل” قاتل آلاف الأمريكيين

يهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي إلى إحراز تقدم في تعزيز التكامل الاقتصادي ومكافحة عصابات المخدرات وإدارة الهجرة يوم الاثنين ، حتى في الوقت الذي يؤثر فيه الخلاف بشأن سياسات الطاقة المكسيكية على التعاون المشترك.

في تصريحات أولية في بداية اجتماع ثنائي بين الولايات المتحدة والمكسيك مساء الاثنين ، حث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بايدن على تعميق التكامل والاستثمار في المنطقة.

وقال 'هناك ظروف لا مثيل لها لبدء سياسة جديدة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في قارتنا'.

ورد بايدن أن الاثنين سيناقشان 'كيف يمكننا تعميق علاقتنا ، ليس فقط مع المكسيك ولكن مع نصف الكرة الغربي. وهذا يشمل تعزيز سلاسل التوريد لدينا لجعلنا أكثر قدرة على المنافسة.'

شدد بايدن على المساعدة الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لدول أخرى في الأمريكتين.

يستضيف لوبيز أوبرادور بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من الاثنين إلى الأربعاء في أول قمة بين الثلاثة منذ أواخر عام 2021.

وفي وقت سابق يوم الاثنين ، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن يعتقد أنه سيخرج من القمة بـ 'التزامات بتعاون أقوى' لمعالجة الفنتانيل ، وهو مادة أفيونية اصطناعية يُلقى باللوم فيها على آلاف القتلى الأمريكيين.

قال مسؤولان مكسيكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الخطة ، في جوهرها ، هي أن تقلل المكسيك من كمية الفنتانيل المهربة عبر الحدود مقابل قيام الولايات المتحدة بخفض عدد الأسلحة التي يتم تهريبها إلى المكسيك.

اعتقلت المكسيك الأسبوع الماضي زعيم كارتل بارز ، أوفيديو جوزمان ، المطلوب في الولايات المتحدة. قال أحد المسؤولين المكسيكيين إن الأسلحة التي تستخدمها عصابة جوزمان جاءت إلى البلاد من الولايات الحدودية الأمريكية.

يأتي الحديث عن تعميق العلاقات الاقتصادية حتى مع استمرار الخلافات حول سياسات الطاقة القومية لوبيز أوبرادور ، والتي أدت إلى إطلاق شكوى تجارية رسمية في يوليو من قبل واشنطن وأوتاوا.

وقال سوليفان للصحفيين إن المشاورات اللاحقة حددت 'المسارات المحتملة للمضي قدما' في الطريق المسدود.

وقال 'لكننا لم نصل بعد'. 'وسنتخذ قرارات بشأن الخطوات التالية بناءً على كيفية تطور الأمور هنا.'

قال لوبيز أوبرادور في وقت لاحق إن اتفاقية التجارة أثبتت أنها أداة قيّمة لتعزيز 'عمليات الإنتاج' ، لكن كان هناك نمو مستمر في موانئها الباسيفيكية بسلع من آسيا ، مما يشير إلى أن الدول لا تزال تعتمد على الإنتاج الصناعي الآسيوي.

وقال خلال اجتماع مع بايدن 'ألا يمكننا أن ننتج في أمريكا ما نستهلكه؟ بالطبع ، إنها مسألة تعريف وتخطيط مشترك لتنميتنا المستقبلية'.

منذ أن ضرب جائحة COVID-19 سلاسل التوريد ، كثف صناع السياسة الدعوات للشركات لنقل الأعمال من آسيا لتعزيز الاقتصاد الذي تغطيه اتفاقية التجارة الإقليمية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

السياسة المحلية



كما أثار لوبيز أوبرادور قلق الولايات المتحدة بشأن خطة لحظر واردات الذرة المعدلة وراثيا.

وافقت المكسيك على تأجيل الحظر حتى عام 2025 ، لكن من المرجح أن تطفو القضية على السطح. كان الشركاء التجاريون الثلاثة أيضًا على خلاف حول قواعد منشأ السيارات.

وقال جيك كولفين رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية ومقره واشنطن 'التوترات التجارية بشأن السيارات والقواعد الجمركية والذرة المعدلة وراثيا وسياسات الطاقة في المكسيك مرتفعة بالفعل ويمكن أن تشتد'.

وأضاف 'لإنشاء ممر في أمريكا الشمالية للتغلب على الصين والولايات المتحدة وكندا والمكسيك يجب أن تكون على نفس الصفحة الاقتصادية'.

يقول لوبيز أوبرادور ، اليساري المناهض ، إن سياسته في مجال الطاقة هي مسألة سيادة وطنية ، مجادلاً بأن الحكومات السابقة كانت تحرف السوق لصالح المصالح الخاصة.

تقول الولايات المتحدة وكندا إن شركتيهما تضررت بسبب حملة لوبيز أوبرادور لمنح السيطرة على السوق لشركات الطاقة الحكومية التي تعاني من ضائقة مالية ، وقد أدى الخلاف إلى إضعاف آفاق الاستثمار.

قال ترودو لرويترز يوم الجمعة إنه سيطرح قضية أن حل نزاع الطاقة سيساعد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى المكسيك ، وهو واثق من إحراز تقدم.

كجزء من هذه الحملة ، يريد لوبيز أوبرادور - الذي رفض في يونيو دعوة بايدن إلى قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس احتجاجًا على استبعاده لزعماء كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا - مناقشة خطته لتعزيز الطاقة الشمسية. في شمال المكسيك وتأمين الدعم المالي الأمريكي لها.

كما حثت المكسيك الولايات المتحدة على تخصيص أموال لأمريكا الوسطى وجنوب المكسيك لتعزيز التنمية ووقف الهجرة من منطقة لطالما كانت فقيرة ، ولتسهيل حصول المهاجرين على وظائف في الولايات المتحدة.

قال كريستوفر لانداو ، السفير الأمريكي في المكسيك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ، إن السياسة الداخلية تعني أن إيجاد حلول وسط بشأن الطاقة والهجرة سيكون أمرًا صعبًا.

وقال: 'لا توجد صفقة واضحة ترضي جميع مصالحهم المحلية ، لكنني أعتقد أنه من مصلحتهم المحلية القول إنهم يتفقون.'

