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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأسفلت بلعها في التجمع.. التفاصيل الكاملة لـ سيارة شارع التسعين الغارقة.. صور

سيارة التجمع
سيارة التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التفاصيل الكاملة للمقاطع المتداولة عبر منصة التواصل الإجتماعي - فيسبوك، الذي تضمن هبوط أرضي ابتلع سيارة في شارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

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التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط سيارة التجمع في حفرة

بالفحص كشفت أجهزة أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الصور التي تم التقاطها بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الأول لسيارة ملاكي سقطت في حفرة خاصة بأعمال الصرف الصحي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بسقوط سيارة ملاكي في حفرة عمقها 2 متر وسط تجمع للمياه بشارع التسعين الجنوبي منطقة التجمع الأول شرق القاهرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بأوناش ووحدات المرور وسيارات المحافظة.

سيارة التجمع الأول
سيارة التجمع الأول

سقوط سيارة ملاكي في حفرة بالتجمع الأول

بالإنتقال تبين العثور على سيارة ملاكي سقطت داخل حفرة وسط تجمع للمياه، ونجحت أجهزة وأوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إنتشال السيارة وتسيير الحركة المرورية ووضع الحواجز بمحيط الحفرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الحفرة عمقها 2 متر وخاصة بأعمال حفر وإصلاحات تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم إخطار الهيئة وسيارات المحفاظة لشفط المياه.

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التحريات: سقوط سيارة في حفرة بشارع التسعين بدون إصابات

وتبين من التحريات الأمنية أن الحفرة غمرتها المياه أثناء سقوط الأمطار، وسقطت بها السيارة وتم إنتشالها بدون وقوع إصابات، وبسؤال مالك السيارة عن الواقعة أيد ما جاء في التحريات وأن الشركة تعهدت بإصلاح السيارة وأنه لا يريد تحرير محضر وإتخاذ إجراء قانوني.

سيارة التجمع
سيارة التجمع

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط سيارة في حفرة بالتجمع

كشفت وزارة الداخلية في بيان، حقيقة تداول منشور وصورة على موقع "فيس بوك" يتضمن سقوط سيارة بحفرة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، وتبين ان هناك اصلاحات لاعمال صرف صحي بتلك الحفرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور وصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سقوط سيارة بحفرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد السيارة وإستدعاء مالكها، حيث أفاد بسقوط سيارته الملاكى بمنطقة أعمال حفر بعمق (2 متر) لأعمال صرف صحى تقوم بها إحدى الشركات بسبب غمر المياه الحفرة أثناء الأمطار وذلك بدون إصابات.

القاهرة سيارة التجمع هبوط ارضي هبوط اسفلت حادث سقوط سيارة حفرة التجمع

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