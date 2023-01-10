توطين الوظائف.. قرار عاجل من الحكومة السعودية يصدم الوافدين بالمدينة المنورة

بداية من ذي الحجة..

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم (الثلاثاء)، الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن في منطقة المدينة المنورة الذي يهدف لرفع مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل بمنطقة المدينة المنورة.

وحسب وسائل إعلام سعودية؛ ستتراوح نسب التوطين في المهن الموجودة بالمدينة المنورة بين 40 % وحتى 100 %، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للدليل الإجرائي لقرار توطين المهن والأنشطة في المدينة المنورة:-

الأنشطة الموطنة بنسب 40%

سيطبق التوطين بنسبة 40% على العاملين في المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحلات الوجبات السريعة، ومحلات بيع العصائر في المباني المستقلة أو المختلطة، والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة باستثناء المهن المستثناة، وستطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ.

الأنشطة الموطنة بنسبة 50 %

يشمل ذلك العاملين في تقديم المشروبات في المقاهي ومحلات المثلجات القشدة والآيس كريم في المباني المستقلة أو المختلطة، والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة باستثناء المهن المستثناة، وستطبق النسبة في حال كان هناك عاملان فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ.

وسيطبق التوطين بنسبة 50% على العاملين بنشاط البيع بالجملة للأغذية والمشروبات باستثناء المهن المستثناة، مثل عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم على 20 % من العاملين في منفذ البيع في الوردية الواحدة وفي حال كان عدد العاملين في الوردية الواحدة أقل من 3 يتم إضافة عامل واحد فقط في إحدى المهن المستثناة مع الالتزام بالزي الموحد.

الأنشطة المستثناة من التوطين لنشاطي المطاعم والمقاهي

يشمل ذلك الكافتيريا، وتجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين "التموين"، ومتعهدي الإعاشة، والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.

المهن الموطنة ونسبتها

أخصائي تسويق ومندوب مبيعات: نسبة التوطين فيها 40%

موظف صندوق محاسبة: نسبة التوطين فيها 100% ما عدا الأنشطة المستثناة وهي تشمل صيانة السيارات، وتعبئة الوقود، وغاز الأسطوانات، والمطاعم، والمقاهي، والورش بكافة أنواعها، والمشاتل مع استثناء منافذ البيع التي تقل مساحتها عن 300 م.

وأكد الدليل الصادر عن السلطات السعودية أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في منطقة المدينة المنورة حسب رموز المهن والأنشطة المحددة لها، وفي حال استهداف المهن أو الأنشطة في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة بنسب مختلفة فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

أمور يجب مراعاتها عند حساب نسب التوطين

حدد الدليل الإجرائي عدة أمور يجب مراعاتها عند تطبيق القرار على الأنشطة والمهن الموطنة، ومنها ألا يتعارض القرار مع نسب التوطين في القرارات الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

كما يجب عند احتساب عدد العاملين السعوديين من إجمالي العاملين في منفذ البيع يتم التقريب إلى الآحاد من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1، كما يجب أن يكون احتساب عدد العاملين السعوديين بعد طرح العاملين في المهن المستثناة.

وأوضح الدليل معادلة احتساب عدد العاملين السعوديين وهي سيتم حسابها بطرح عدد العاملين في المنفذ من عدد العاملين في المهن المستثناة في ضـرب نسبة التوطين المفروضة، كما يتم تطبيق ذلك على كل منفذ بيع في الأنشطة المستهدفة.

مهلة التصحيح

يقصد بمهلة التصحيح الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق النسب، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل والعقوبات النظامية بعد انتهاء مهلة التصحيح على جميع المنشآت غير الملتزمة بنسبة التوطين.

ومنحت الوزارة مهلة تصحيح في الأنشطة والمهن المستهدفة بالتوطين مقدارها 180 يوما بدأت من تاريخ 7 / 6 / 1444هــ، وستطبق نسب التوطين في 20 / 12 / 1444هـ.

الزي الموحد للمهن المستثناة

شدد الدليل الإجرائي على الالتزام بزيّ موحد لعاملي المهن المستثناة ويشمل ذلك العاملين من الذكور والإناث، على أن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزي مع التأكيد على مراعاة القرار الوزاري رقم 164091 وتاريخ 14 / 11 / 1441 هـ المتعلق بتنظيم زي العاملين.

آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية

في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) 92768 ( وتاريخ 5 / 5 / 1443 هـ، مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على هذا القرار، كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان تطبيق القرار الوزاري.

برامج الدعم والتوظيف والتمويل

أشار الدليل الإجرائي إلى أن تقديم وتنفيذ برامج الدعم والتوظيف يكون من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم للشباب والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر وشق طريق النجاح نحو الاستقلال الذاتي، في حين يوفر البنك عددا من البرامج التمويلية التي ستدعم دخول الشباب للأنشطة التجارية، موضحا هذه البرامج على الموقع الإلكتروني للبنك.

توضيحات أخرى لتطبيق القرار

أكد الدليل الإجرائي أن قرار التوطين يطبق على العاملين داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاما بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين، كما يتم تطبيق القرار على مسمى التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والنشاط الفعلي للمنشآت.

وشدد الدليل على أنه يشترط لاحتساب السعودي في نسب التوطين أن يتم تسجيله في التأمينات لحساب المنشأة أو يكون بعقد عمل مرن موثق أو يحمل وثيقة العمل الحر.

ولفت إلى أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم في المنفذ والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، من الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل – جزئي – مرن "العمل بالساعة") حسب الشروط المحددة، كما يشترط أن يكون السعودي يعمل في منفذ البيع وفق النسب المحددة في القرار بغض النظر عن شكل التعاقد.

وأكد الدليل أيضا على أنه من الممكن أن يكون العامل المطلوب تواجده في المنفذ بعقد عمل مرن "العمل بالساعة"، على أن يتم احتساب الموظف المتواجد في المنفذ بعقد عمل مرن سارٍ بعامل واحد، بشرط أن يتم إبرام وتوثيق العقد عبر منصة العمل المرن.