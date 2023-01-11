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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

نجمات هوليوود في
نجمات هوليوود في جولدن جلوب

توافدت على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، أعداد كبيرة من النجمات في الدقائق الأخيرة قبل بدء الحفل السنوي بعد عودته بقوة. 

وحضر حفل جولدن جلوب كل من جيسيكا تشاستين وجوليا جارنر، سيلينا جوميز، آنا دي أرماس، مارجو روبي، آنيا تايلور جوي، فيولا ديفيس، إليزابيث ديبيكي، وغيرهن.

 

وتبدأ بعد قليل فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وتوزيع الجوائز على المرشحين الذين حضر عدد كبير منهم في خطوة دعم للتغييرات الكبيرة التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة. 

أبرز الغائبين عن جولدن جلوب 

 

لكن الأكيد أن عددًا من الأسماء المرشحة ستغيب عن حفل جولدن جلوب، بحسب تقرير لموقع بي بي سي، على رأسهم بريندان فريزر المرشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلمه The Whale.

بريندان فريزر عاد إلى الأضواء مجددا بفيلمه الجديد الذي عرض ونال العديد من الإشادات في مهرجانات دولية، لكنه لن يحضر حفل جولدن جلوب بسبب اتهامه لرئيس الرابطة السابقة فيليب بيرت بالتحرش به عام 2003.

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