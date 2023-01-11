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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولدن جلوب.. السخرية من ويل سميث وتوم كروز تسيطر على فقرات الحفل

توم كروز وجيرود كارمايكل
توم كروز وجيرود كارمايكل

شهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، فقرات كوميدية وتعليقات ساخرة من مقدم الحدث جيرود كارمايكل، وعدد من الممثلين الذين شاركوا في تقديم فقراته. 

 

وحرص جيرود كارمايكل على السخرية من توم كروز الذي قاطع حفل جولدن جلوب، بعدما أعاد جوائزه الثلاث من قبل لرابطة هوليوود للصحافة اعتراضا على سياستها العنصرية، فخرج مقدم الحفل حاملا ثلاث تماثيل ذهبية وقال إنه وجدها في الكواليس ويعتقد أنها تعود لتوم كروز. 

 

أيضا أتى مقدم الحفل على ذكر ويل سميث وموقفه الشهير في حفل الأوسكار واعتدائه على زميله كريس روك، وهو نفس الحدث الذي سخر منه أيضا إيدي ميرفي أثناء تسليم تكريمه عن إنجاز العمر. 

 

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حصد  ستيفن سبيلبرج جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن The Fabelmans، في الحفل الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من صناع ونجوم الفن في العالم. 

 

وعبر ستيفن سبيلبرج عن سعادته بنيل جائزة جولدن جلوب، قال إن عائلته هم الأكثر سعادة حاليا بهذا التكريم، مشيرا إلى أنه يختبأ وراء رواية القصص منذ كان في السابعة من عمره. 

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