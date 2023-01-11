عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين نصبا على شركة أدوية في 5 ملايين جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (5 مليون جنيه) وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.

وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك .. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ(5 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة غسل أموال جرائم الأموال العامة غسل الاموال 5 ملايين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

ترشيحاتنا

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11_1_2023| فيديو

سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

روشتة من الشيخ الشعراوي لعلاج مشاكل الحياة.. استمع لها وأرح قلبك وعقلك

عقب محادثات في تركيا.. روسيا وأوكرانيا يتفقان على تبادل 40 أسيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

عملته ازاي؟ رد فعل عادل إمام على تقديم أحمد شاكر لـ فريد الأطرش

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ