عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني

صدى البلد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني".

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني، وكذلك السياحة.

وعرض وزير الطيران المدني في هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.

الرئيس السيسي الخطط المستقبلية الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الدولار يقترب من 30 جنيها في البنوك

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

ترشيحاتنا

ضربة موجعة .. تغريم الإسماعيلي مليون و350 ألف دولار

ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بأتوبيس مدارس في التجمع الأول

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

الرئيس الفلبيني يتجاهل الاتصالات الأوكرانية| تفاصيل

عالميا.. 60 ألف إصابة بسرطان عنق الرحم كل عام

كيفية صلاة الحاجة.. تعرف على فضلها في قضاء المصالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الواحدة بـ80 قرشا.. ما تأثير بيض السمان على خصوبة الرجل

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

فيديو

البسوا جواكت ثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

دخلت فى نوبة ضحك.. شذى حسون: دعمت شيرين ضد حسام حبيب وفى الأخر رجعلته

مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه واستقرار الذهب | تفاصيل

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ