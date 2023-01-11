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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السفيرة الأمريكية تزور رامي عياش فى منزله.. تعرف على السبب

رامي عياش وزوجته
رامي عياش وزوجته فى استقبال السفيرة الامريكية

قامت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، في بيروت بزيارة الفنان رامي عياش، فى منزله وقدمت له التهنئة بمناسبة قدوم مولودته الجديدة "آلارا".

 وظهرت دوروثي في مقطع فيديو، وهي توجه كلمات مؤثرة للطفلة، مرحبة بها في هذا العالم ومتمنية أن تحظى بحياة سعيدة وأن تسير على خطى وأمجاد والدها ووالدتها. 

السفيرة الامريكية مع رامي عياش وزوجته 

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جدير بالذكر أن السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا كرمت الفنان رامى عياش سابقا في السفارة الأميركية في بيروت على أعماله الخيرية والإنسانية التى يقدمها من خلال جمعيته الخيرية "عيّاش الطفولة".

وكان قد رزق المطرب رامى عياش وزوجته داليدا عياش، بمولودتهما الثالثة وذلك داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وعلق رامى عياش على هذ الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “إنها هنا”.

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