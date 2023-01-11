روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

توزيع جوائز حفل جولدن جلوب في نسخته الـ 80 شهدت العديد من اللقطات وحالة من السخرية الشديدة والجدل حول اتهام رابطة هوليوود للصحافة بالعنصرية فيما سبق، وبدأ حفل جولدن جلوب بحديث مقدم الحفل جيرود كارمايكل الذي سخر من اختياره لهذه المهمة فقط لأنه من ذوي البشرة السمراء.

جوائز حفل جولدن جلوب 2023

كما علّق أكثر من فنان على حادث ضرب ويل سميث لزميله كريس روك في حفل الأوسكار العام الماضي بسبب زوجته، ومن بينهم إيدي ميرفي الذي تلقى جائزة تقديرية عن مشواره الفني، ونصح زملائه بالعديد من النصائح المهمّة، أبرزها عدم الإتيان على ذكر زوجة ويل سميث أبدًا.

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