محمد عدوية بعد دويتو "علي وضعنا": انتظروا مفاجآت

أعرب النجم محمد عدوية، عن سعادته بردود الأفعال حول كليب علي وضعنا وتصدره التريند لمدة أسبوع كامل وأنه سعيد بهذه التجربة.

وأضاف محمد، خلال بيان صحفي أنه يجهز للجمهور عدد كبير من المفاجآت ويقوم بتسجيل أكثر من أغنية ستكون مفاجأة للجمهور .

وتابع محمد، إنه لا يملك سوي صفحة رسمية علي الفيسبوك وصفحة رسمية علي الانستجرام للجمهور وليس له حساب شخصي.

يشار إلى أنه من آخر أعمال المطرب محمد عدوية من ألبومه الاخير "حبيبتي غريبة "أغنية الناس نوعين، والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع يوتيوب حيث تخطى عدد مشاهداتها المليون مشاهدة منذ طرحها منذ حوالي 7 شهور.

وطرح مؤخرًا أيضا أغنية احمل اسم «ههد المعبد» على موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

وأيضًا أغنية «استضعفوني» عبر موقع «يوتيوب» وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.