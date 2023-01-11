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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من إحدى قرى دهشور.. أبطال "لف وارجع تاني" يواصلون تصوير الفيلم

صدى البلد

يواصل صناع "لف وارجع تاني" تصوير مشاهد الفيلم ، بعد تصوير المشاهد الأولى بإحدى القرى بمنطقة دهشور، والفيلم من إنتاج شركة رويال صن للإنتاج والتوزيع لصاحبها المنتج سامر المحضر ، وبطولةعدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان . 

ويسعى فريق الفيلم للانتهاء من تصوير خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، حيث تسير معدلات التصوير بشكل جيد ، بعد انضمام عدد من الفنانين كضيوف شرف بالفيلم منهم الفنان سليمان عيد والفنان اسماعيل فرغلي ، كما تعاقدت الجهة المنتجة مع النجم الشاب طارق الايبياري لتجسيد احد الادوار الرئيسية بالفيلم .

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تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلي ان فيلم "لف وارجع تاني" انتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، واخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات ، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الايبياري ، وظهور مميز للنجمة شيري عادل ، بالاضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي .

صلاح عبدالله محمود حافظ ايتن عامر شيرى عادل سليمان عيد الفنان سليمان عيد

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