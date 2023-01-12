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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد جنازة والد ريم البارودي

صدى البلد

تقام صلاة الجنازة على والد الفنانة ريم البارودي الذي رحل عن عالمنا اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السلام مدينة نصر.

توفي  والد الفنانة ريم البارودي  بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الايام الماضية.

وكانت قد طلبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل المستشفي عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وفاة والد ريم البارودي بعد صراع مع المرض

في حالة حرجة.. ريم البارودي تطلب الدعاء لوالدها.. شاهد


وكتبت ريم:"بابا في حالة حاجة وبحاجة للدعاء".

ومنذ فترة قد روجت الفنانة ريم البارودي إلى مسلسل الفنانة وفاء عامر "العيلة دي"، عبر خاصية استوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت البارودي البوستر الرسمي للمسلسل والذي ظهرت فيه صديقتها الفنانة وفاء عامر.
من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

 

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