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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوري بكر تشارك محمد رمضان في مسلسل "العمدة"

صدى البلد

تشارك الفنانة جوري بكر في بطولة مسلسل"العمدة" للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.


وتجسد جوري التي تكرر تعاونها مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان بعد مشاركتها في مسلسل"البرنس" شخصية "وداد" زوجة شقيق جعفر العمدة وهو الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان داخل أحداث العمل.

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مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.


وكانت قد احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

ونشرت جوري بكر فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليه :" قلت نعم لحب حياتي “

كما نشرت  جوري بكر صورة لها برفقه خطيبها عبر الاستوري وكتبت عليها” عوض ربنا جميل أوي"

محمد رمضان احمد داش بيومي فؤاد الفنان محمد رمضان منة فضالي محمد سامى إيمان العاصي

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