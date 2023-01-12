الأهلي يجهز مفاجأة للجماهير في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يركز بقوة على ضم مهاجم قوي في يناير، وهناك 3 أسماء مميزة على طاولة إدارة النادي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأهلي يريد ضم مهاجم من أصحاب الخبرات القوية، والنادي يركز حاليا على أحد الأسماء القوية، وخلال 3 ايام ستتضح ملامح الصفقة الجديدة".

وأضاف: "الأهلي يجهز لصفقة هجومية قد تعلن خلال أيام بسيطة، وهناك مهاجم افريقي في أوروبا ضمن الترشيحات، والأهلي لن يشارك في مونديال الأندية بدون مهاجم أجنبي ".

اختيارات الأهلي

وواصل: "هناك لاعب أجنبي آخر تحت السن، وهناك لاعب إفريقي وآخر برازيلي، والأغلب سيكون صاحب الجنسية البرازيلية هو الذي سينضم لصفوف الاهلي".

وأكمل: "النادي الأهلي يتابع موقف كهربا على نظام الفيفا TMS مساء الأربعاء، بعد زوال الايقاف عنه، وقد يتواجد في قائمة الفريق أمام المصري البورسعيدي".

وزاد: "اللاعب يجهز نفسه بقوة من أجل المشاركة في المباريات المقبلة خلال بطولة الدوري المصري".

وأشار إلى أن شيكابالا لاعب الزمالك عليه غرامة مالية أيضا لصالح نادي سبورتنج لشبونة ويلعب بصفة طبيعية، والغرامة تزيد ايضا بالفوائد.