القبض على 3 أشخاص بحوزتهم حشيش في جنوب سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أبو رديس بجنوب سيناء ، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .