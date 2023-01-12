أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بخصوص كهربا: الشكوى لن تمنعه من المشاركة

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن مفاجأة حول مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، في مباريات المارد الأحمر محليا أو دوليا.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيسبوك "مصدر مقرب من كهربا: شكوى الزمالك الجديدة ضد اللاعب لن تعيقه عن المشاركة.. اللاعب من حقه خوض أي مباراة لحين صدور عقوبة جديدة من فيفا أو كاف".

وكان الفيفا قرر إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر (انتهت امس) مع تحميله غرامة تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار بجانب الفوائد لنادي الزمالك، نظرا لفسخ عقده مع القلعة البيضاء وانضمامه إلى فريق أفيس البرتغالي رغم سريان عقده مع الفريق الأبيض.