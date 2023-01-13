ضبط 5 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مركز لتعبئة وخلط مسحوق الغسيل – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (5 أطنان "منظفات صناعية – ملح") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.