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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية

منظفات
منظفات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مركز لتعبئة وخلط مسحوق الغسيل – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (5 أطنان "منظفات صناعية – ملح") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين مجهولة المصدر شرطة التموين والتجارة أجهزة وزارة الداخلية

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