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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب مخزن حجب 11 طن سلع غذائية عن الأسواق

سلع غذائية
سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (11,624 طن "عسل أسود - طحينة - جبن - حلاوة طحينية - سمسم - مسلى - 4768 لتر "زيت طعام - خل طعام") بدون مستندات معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

الامن العام وزارة الداخلية الإقتصاد المصرى شرطة التموين السلع الغذائية

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