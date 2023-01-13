ضبط 110 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (110 أطنان "مخللات – ملح طعام") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الادمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريحى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.