عاجل
بعد سلسلة من العواصف التاريخية.. إعصار جديد يهدد كاليفورنيا|شاهد نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد أخبار التعليم | نكشف تفاصيل المنح المقدمة من برنامج الكليات المجتمعية للعام 2023.. لطلاب جامعة حلوان راغبي دراسة الإنجليزية .. التسجيل بالدورات التدريبية عبر هذا الرابط ضبط 110 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بالمنوفية تفاصيل إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 110 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بالمنوفية

مخللات
مخللات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (110 أطنان "مخللات – ملح طعام") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الادمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريحى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين مخللات فاسدة السلع الغذائية قطاع الأمن العام شرطة التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

حدث ليلا| كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه بالجيزة.. 20 غرزة لأفشة وسخرية من شيرين بالكويت

خمس ليال يستجاب فيها الدعاء.. منها ليلة الجمعة

موازنة البرلمان ستناقش الحساب الختامى لـ2021-2022 المتعلقة بـوزارتي النقل والإسكان.. الأسبوع المقبل

منها جهاز للأطفال… أفضل تابلت تشتريها في 2023

سعر لكزس UX موديل 2023 في السعودية | صور

عايزين نغني معاك..أبطال قادرون باختلاف يوجهون رسالة لـ تامر حسني على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

بتقلدنى | أحلام تفتح النار على جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو .. اعرف القصة

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ