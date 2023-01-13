عائشة التونسية تتعاقد على برنامج جديد في رمضان 2023

تعاقدت الإعلامية التونسية عائشة على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان "فيلا عائشة"، تحاور خلاله كبار النجوم من خلال حلقات برنامجها السابق "عايشة شو".

ويستضيف البرنامج ضمن حلقاته المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل باقة من ألمع نجوم التمثيل والغناء والرياضة، وسوف يبدأ تصوير الحلقات الأولى من البرنامج مع مطلع فبراير المقبل داخل فيلا.

وفي سياق متصل عقدت الإعلامية التونسية عائشة فور تعاقدها جلسات عمل مع فريق إعداد البرنامج، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، سواء الفقرات المتنوعة التي يتضمن ها البرنامج أو أسماء الضيوف من النجوم، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكان الشاعر الليبي خالد الدرسي، أعلن مؤخرا عن افتتاح الشركة المتعاقدة فرعها الثاني بالقاهرة، حيث يتواجد فرعها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط حضور كبير من جانب نجوم الفن والإعلام بمصر وليبيا وتونس.

وتقدم قائمة ضيوف حفل الافتتاح الذي أقيم مؤخرا اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي في ليبيا، كما شهد حضور لفيف من نجوم الفن والإعلام بمصر وليبيا وتونس ومنهم النجمة بشرى والنجم سامح حسين والإعلامية التونسية عائشة، والفنان عمرو رمزي والإعلامي ممدوح موسى، ومن نجوم ليبيا يوسف الغرياني والنجم الكوميدي عيد سعيد الدرسي والمؤلف والمنتج عبد الباسط الجارد.

من جانبه أعرب الدرسي عن سعادته البالغة بإطلاق فرع الشركة بالقاهرة عاصمة الفن المصري، مشيرا إلى أن هناك خطة انتاجية طموحة ابنتها الشركة، منها عدد من البرامج الرمضانية بالإضافة الى عدة مشروعات فنية منها مسرحية وسيت كوم وفيلم سينمائي، على أن تكون هناك تعاون مشترك بين نجوم مصر وليبيا في بعض الأعمال.

وأوضح أنه تعاقد مع الإعلامية التونسية عائشة لتقديم برنامج رمضاني ضخم بعنوان "فيلا عائشة" يتم خلاله استضافة نجوم الفن بالوطن العربي.