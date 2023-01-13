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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجنبي صوّر تصرّفهم معاه .. القبض على شخصين ضايقا سائحًا بالأهرامات

الاهرامات
الاهرامات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام صاحب الحساب "يحمل جنسية إحدى الدول" بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم ، وقيام شخصين بمقابلته بالقرب من أحد الفنادق وقيامهما بالإلحاح عليه لعمل جولة سياحية داخل المنطقة الأثرية بالهرم مقابل مبالغ مالية ، إلا أنه رفض ذلك وقام  بتصوير واقعة الإلحاح بالهاتف الخاص به ونشرها على حسابه الشخصى .

 بالفحص وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة منذ قرابة عامين ، وأنهما لم يتعمدا مضايقة السائح المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

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