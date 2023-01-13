عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن شقيق عبدالحليم حافظ يهدي مقتنيات العندليب لمتحف رموز ورواد الفن

صدى البلد

أعلن ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن إهداء بعضًا من مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف رموز ورواد الفن المصري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الأحد بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

افتتح خلال الأيام الماضية متحف "رموز ورواد الفن المصري" بعد تطويره، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقيادات وزارة الثقافة، ولجنتي الثقافة والإعلام بمجلسي النواب والشيوخ، وجمعية أبناء فناني مصر.

وكشف خالد نجل الفنان إبراهيم سعفان عن سبب عدم وجود ملابس لوالده في المتحف، وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" بعد وفاة والدي أقترح على أحد الأشخاص التبرع بالملابس وسمعت كلامه، ولكن ليتني احتفظت بها ووضعها في المتحف.

نجل إبراهيم سعفان يكشف سبب التبرع بملابس والده.. تفاصيل

تأليف عبد الرحيم كمال .. تفاصيل عرض "صاحب الوردة" على المسرح القومى

متحف "رموز ورواد الفن المصري" يعتبر المتحف الفني المتخصص الوحيد في الوطن العربي، بما يحتويه من مقتنيات لكبار الفنانين المصريين منهم: نجيب الريحاني، زكي طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، داود حسني، نبيل الألفي، علوية جميل، أمينة رزق، محمد الكحلاوي، توفيق الدقن، محمود عزمي، السيد راضي، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، شكري سرحان، حسن عابدين، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سمير العصفوري، فهمي الخولي، عقيلة راتب، عمر الحريري، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل، محمود الجندي، محمد شوقي، أحمد راتب، سناء شافع، سيد زيان، مجدي وهبة، ومحمد متولي، محمود مسعود، المنتصر بالله، سهير الباروني، جمال إسماعيل، صلاح رشوان، طلعت زكريا، فاروق يوسف، محمد عناني، حسن الديب، وآخرين من رواد الفن المصري. بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيري ومارون النقاش ومحمد التابعي وأبو السعود الإبياري.

كما يحتوى المتحف ماكيت دار الأوبرا المصرية القديمة، وآخر للمسرح القومي، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصري في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

 

وزارة الثقافة عبد الحليم حافظ الفنون الشعبية الوطن العربي المسرح القومي يوسف وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بكشتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

موضوعات متعلقة

الأمريكي تيريس يستعين بأغنية لـ تامر حسني للاحتفال بزفاف صديقته

عائشة التونسية تتعاقد على برنامج جديد في رمضان 2023

نبيل الجميل في الصدارة.. إجمالي إيرادات أفلام السينما أمس

سبب غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

بعد أزماتها الأخيرة|رد فعل صادم لـ شيرين عبد الوهاب أثناء حفلها بالكويت .. شاهد

أخبار الفن| صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب.. الموت يفجع المخرج عمرو سلامة

حفل الكويت.. وصلة رقص مثيرة لـ شيرين على أنغام فيه حاجة لقيتها فيك

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 13-1-2023

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

ارتفاع قياسي بـ 2023 .. ماذا يحدث بطلب الصين على النفط ؟

مستلمهاش سويسرا.. بكرى : الرئيس السيسي أنفق 7 تريليونات جنيه على التنمية بمصر

جواهر بأسعار زهيدة.. محمود فايز يطالب أندية الدوري بمتابعة أمم إفريقيا للمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم ٧٠ ألف .. ٢٠ ألف وحدة في دار وسكن مصر وجنه والتقديم اون لاين

العنف والعصبية والعدائية.. الألعاب الإلكترونية تهدد ٣ مليار من أبنائنا

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ