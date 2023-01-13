التصلب المتعدد.. تعرض بطل أرابيسك لأزمة صحية ونقله للمستشفى.. خاص

علم موقع صدى البلد ان الفنان عمرو محمد علي “ شقشق” بطل مسلسل أرابيسك نقل الى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية لأنه مصاب بمرض التصلب المتعدد

وكشف الدكتور أشرف زكي ، تفاصيل مساندة نقابة المهن التمثيلية للفنان عمرو محمد علي “ شقشق” بطل مسلسل أرابيسك بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد:" نفابة المهن التمثيلية قررت منحه عضوية عاملة ومعاش استثنائي وستستاهم في علاجه".

وكان الفنان عمرو محمد علي قد اشتكى من تجاهل الفنانين له وعدم مساعدته حيث انه لا يقدر على شراء الأدوية .

كان بعض من زملاء عمرو محمد علي قد قاموا بزيارته ومنهم الفنان كريم الحسيني .

عمرو محمد علي:



كشف الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد.

وقال الفنان عمرو محمد علي، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي“، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “محتاج ستر ربنا واحتاج للعلاج وإن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير”٫ لافتا إلى أنه بخير ويطمئن كل محبيه على صحته.



وأضاف الفنان عمرو محمد علي،: ""ألف مليون شكر للناس اللى بتحبنى٫ والحمد لله بخير وكويس”٫ مشيرا: "النقابة والدكتور أشرف زكى بيهتم بيا وإنسان جميل”.



وأوضح أنه زاره وفد من نقابة المهن التمثيلية ومنهم الفنان أحمد سلامة، وعصام حجي، للإطمئنان على حالته الصحية”٫ معقبا: "أتمنى العودة الى الجمهور والعمل مرة أخرى بعد شفائى من مرض التهاب الأعصاب”