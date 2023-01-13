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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار العالمي عمرو سليم: جدتي من أشراف مكة

الموسيقار عمرو سليم
الموسيقار عمرو سليم

قال الموسيقارعمرو سليم، إن جدته كانت تلعب بالعود وهي من أشراف مكة وتربت في تركيا.

وأوضح الموسيقار عمرو سليم،:" اللي مكانش بيروح لمدرس موسيقى واحنا صغيرين  كانت بتبقى حاجة مش كويسة ".

وأضاف سليم خلال حواره مع ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن المزيكا والجرايد كانت زمان حاجة طبيعية وجدتي كانت بتلعب طقاطيق تركي وكتن بيستمع اليها وعمري3 سنوات،  كما أن جدتي جابتلي ميلوديكا وحفظتني الموسيقى والسلم الموسيقى.

 وتابع: “دخلت المدرسة وعمري  7 سنوات وطلبت من المدرس ميلوديكا فجابلي اوكرديون وفي رابعة ابتدائي بدأت ألعب بيانو وكنت احسن عازف بيانو في ابتدائي حتى الثانوي وكنت متاكد اني مش هابقى بتاع مزيكا بس".

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل اسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية المتميزة إيمان أبو طالب. 
 

إيمان أبو طالب قناة الحياة بالخط العريض برنامج بالخط العريض الموسيقار عمرو سليم

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