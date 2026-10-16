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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

25 أكتوبر.. آفاق مسرحية 12 ينظم ورشة إبداع لغة الجسد في بناء الشخصية

مهرجان "آفاق مسرحية"
مهرجان "آفاق مسرحية"
أ ش أ

تنظم إدارة مهرجان "آفاق مسرحية"، ورشة "إبداع لغة الجسد في بناء الشخصية"، للمخرج ومصمم الاستعراضات محمد مصطفى، في إطار مسار الورش المتخصصة بالدورة الثانية عشرة من المهرجان لعام 2026، التي تحمل اسم نجم الكوميديا الراحل إسماعيل يس، وذلك في الخامسة مساء يوم /الأحد/ الموافق 25 أكتوبر بمركز آفاق للفنون (Studio AfaQ)، وتستمر على مدار أربعة أيام متتالية حتى 28 أكتوبر الجاري.

وتعتمد الورشة على منهج يربط بين الجسد والدراما، ويحول الحركة إلى لغة تعبيرية تنبع من الشخصية وتخدم البناء الدرامي، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الوعي بالجسد واكتشاف مهاراته، والحركة والإيقاع، والخيال الحركي ومبادئ الارتجال، إلى جانب التكوين وعلاقة الممثل بجسده وبالمجموعة.

وتختتم الورشة بتجربة حركية جماعية قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، يوظف خلالها المشاركون ما اكتسبوه من مهارات على مدار أيام التدريب الأربعة، وصولا إلى بناء تكوين مسرحي جماعي.

ويعد محمد مصطفى مصمم استعراضات ومخرج حركة (Movement Director)، ومدربا لفناني الأداء، ومخرجا مسرحيا متخصصا في المسرح الغنائي. وتخرج في المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، قسم التصميم والإخراج، وتجاوزت خبرته عشرين عاما في تصميم الحركة وبناء الأداء المسرحي والسينمائي.

وامتدت تجربته الفنية إلى تركيا وإسبانيا عبر مشروعات مسرحية وسينمائية، كما أخرج وصمم احتفالية العيد القومي لمصر بالسفارة المصرية في مدريد هذا العام. وتولى تدريب الدفعات الأولى والثانية والثالثة بمركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال، وأعد الممثلين في مجالات لغة الجسد والمايم والبانتومايم والحركة المسرحية والاستعراضات، كذلك مثّل مصر في مهرجانات دولية، وحصل على جائزة أفضل تصميم استعراضات من المهرجان القومي للمسرح.

ويقام مهرجان "آفاق مسرحية" سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من قطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وبرئاسة شرفية للنجم الكبير محمد صبحي، فيما يتولى المخرج هشام السنباطي تأسيس المهرجان وأمانته العامة، والدكتورة سالي سليمان الإدارة التنفيذية، والمخرج أيمن غالي والفنان ياسر أبو العينين الإدارة الفنية، والدكتورة رانيا الشامي التنسيق العام، والناقد أحمد زيدان المسؤولية الإعلامية، والفنانة خدوجة صبري العلاقات الخارجية، والفنان محمد الكومي المطبوعات والدعاية، ومحمد سعيد التصوير والتوثيق المرئي.

مهرجان آفاق مسرحية بناء الشخصية محمد مصطفى

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