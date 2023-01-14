بسبب كشفه لأسرار القصر .. مذكرات الأمير هاري أسرع مبيعا في بريطانيا

وزع كتاب الأمير هاري "سبير" نحو 400,000 نسخة حتى الآن، ويصنف كأكثر الكتب غير الروائية توزيعا في بريطانيا سبير أو الإحتياطي آثار ضجة واسعة حول العالم بسبب الفضائح التي كشفها الأمير البريطاني عن نفسه وعن عائله أيضا.

وفي تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية أظهر أبرز ما كشفه الامير هاري في كتابه عن أسرار القصر

أولا. قتل أكثر من 25 جندي من طالبان وشبه جريمته بإزالة قطع الشطرنج.

ثانياً. تعاطيه للمخدرات خلال نشأته.

ثالثا. خلافاته الزوجية بين زوجته ميغان وجيت مديلتون.

رابعاً. إتهامه للأمير ويليام شقيقه بالاعتداء عليه وضربه.

خامسا. هجومه على والده الملك تشارلز وكشف سر كرهه لميغان.

ورغم ضجة الفضائح التي اثارتها مذكرات هاري.

قصر باكنجهام إلتزم الصمت ولم يعلق.