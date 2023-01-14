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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العالم يترقب .. ماذا يوجد في الغرف السرية بـ أهرامات الجيزة

صدى البلد

تعد مصر موطنًا لأكثر من 100 هرم، بما في ذلك هرم الجيزة الأيقوني “خوفو”، والذي يبلغ عمره 4500 عام إذ يعد آخر عجائب الدنيا القديمة فهو شاهد على براعة الحضارات القديمة وخاصة الحضارة الفرعونية.

الهرم الأكبر

 يقف الهرم الأكبر في الجيزة شامخًا منذ القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، فقد استغرق بناؤه 27 عامًا، حيث يبلغ وزنه حوالي 2.3 مليون كتلة من الحجر ويصل وزنها إلى 6 ملايين طن.

تتكون الجيزة من ثلاثة أهرامات هم  خوفو، وخفرع، ومنقرع - كل منها سمي على اسم ثلاثة ملوك حكموا مصر. 

مسح هيكل هرم حوفو

خلال الوقت الراهن يستخدم علماء فيزياء الطاقة العالية (HIP) عمليات مسح لهيكل خوفو في الجيزة. حيث تستخدم التقنية الجديدة ميونات الأشعة الكونية وذلك لمسح أعمق داخل الهرم أكثر من أي وقت مضى، ومن ثم رسم خريطة لبنيته الداخلية.

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فراغات غامضة 

ما نراه الآن هو فقط البنية الأساسية للهرم الأكبر، فعلى الرغم من أن الهرم قد تم دراسته عن كثب لعدة قرون، إلا أن هناك فراغات غامضة أبقت علماء الآثار في حيرة من أمرهم.

يبلغ طول أحد الفراغات حوالي 98 قدمًا وارتفاعه 20 قدمًا ويمكن أن يكون مكون من مساحة كبيرة واحدة أو عدة غرف، وفقًا لعمليات المسح السابقة للهرم، في حين أن الآخر أصغر بكثير. 

لم يتأكد علماء الآثار من وظيفة أي من الفراغ؛ فالاحتمال الأكثر إثارة هو أن المساحة الأكبر هي حجرة الدفن المخفية لخوفو، والذي حكم من حوالي 2.551 قبل الميلاد وحتى 2528 قبل الميلاد.

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جسيمات كونية

تم اكتشاف الفراغات في عام 2017 عندما أجرى مشروع يسمى Scan Pyramids سلسلة من عمليات المسح التي حللت الجسيمات الكونية التي تسقط على الأرض (الميونات) لاكتشاف المساحات داخل الهيكل. 

والميونات هي جسيمات أولية سالبة الشحنة تتشكل عندما تصطدم الأشعة الكونية بالغلاف الجوي للأرض، فهي مفيدة لأنها تتصرف بشكل مختلف عند التفاعل مع الحجر أو الماء مقابل الهواء.

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نظام تلسكوب

وكتب فريق من العلماء في ورقة ما قبل الطباعة - لم يراجعها علماء آخرون بعد: "نخطط لوضع نظام تلسكوب في الميدان لديه حساسية تزيد عن 100 مرة من المعدات التي تم استخدامها مؤخرًا في الهرم الأكبر، فنظرًا لأن الكواشف المقترحة كبيرة جدًا، فلا يمكن وضعها داخل الهرم، وبالتالي فإن نهجنا هو وضعها في الخارج وتحريكها على طول القاعدة. وبهذه الطريقة، يمكننا جمع الميونات من جميع الزوايا من أجل البناء مجموعة البيانات المطلوبة ".

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