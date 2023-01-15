توك شو.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز وموعد زيادة الكهرباء

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة والتي تناولتها برامج التوك شو على مدار الساعة ومنها..



الحكومة: صندوق النقد الدولي لا يُملي أوامره على مصر وإنما تفاهمات ومناقشات|فيديو



أكد السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولى، لا يملي أوامره على مصر وإنما ما يحدث اتفاقيات وتفاهمات جرت على مدار ستة أشهر من النقاشات والمفاوضات.

وشدّد “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر قناة “أون”، على أهمية وضرورة تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين لاطلاعهم كشركاء في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.





هل تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمحروقات .. الحكومة تجيب | فيديو



أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات وبرنامج توسيع قاعدة الملكية أحد المحاور المهمة التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “أون”،قائلاً:"ليس سرا برنامج الطروحات قادم وكافة البرامج الخاصة بالصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية سيكون خلال النصف الأول من عام 2023 وسيكون هناك طروحات سيتم الإعلان عنها.

خالد عبد الغفار: لا مساس بصحة المواطنين مهما كانت التكلفة وزيادة الغلاء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أنه لا مساس بصحة المواطن المصرى مهما كانت التكلفة.

وأضاف وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن الدولة مستمرة فى دعم صحة المواطن المصرى، لافتا إلى أنه يتم تعويض الفروق بعد ارتفاع الأسعار من الموازنة العامة للدولة.

كانت حرب شوارع.. عبدالغفار: انبهرنا بقدرة مصر في القضاء على الإرهاب بسيناء



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن جميع الوزراء الذين رافقوا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة خلال زيارته لـ شمال سيناء، انبهروا من قدرة الدولة المصرية في السيطرة على الإرهاب.

وأضاف وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن كل شبر مر عليه رئيس الحكومة والوزراء شاهد على الأحداث الإرهابية.

بعد نشر الامتحانات على جروبات الفيس بوك .. وزارة التعليم تعلق



أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عدم تسريب أي امتحان أو مادة من امتحانات اليوم، موضحًا أن كل ما حدث على جروبات التسريبات المتعلقة بالامتحانات هو نشر صور أوراق للامتحانات بعد مرور ما يقرب من 3 أرباع مدة الامتحان.





أحمد موسى : والله محدش خايف على البلد أكتر من الرئيس السيسي ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تنفذ مشروعات حياة كريمة في كافة قرى الجمهورية ويستفيد من هذه المشروعات 60 مليون مواطن.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعلم معاناة القرى طوال سنوات ماضية لأني عشتها".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تتحرك من أجل تغيير حياة المواطن في القرى للأفضل".

أمن غذائي.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين عن مشروع الدلتا الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر ينتهى من زراعة مليون فدان في يوليو المقبل، وفي يوليو 2024 سوف ينتهى مشروع الدلتا الجديدة من زراعة 2.2 مليون فدان.

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سعر رغيف الخبز مازال بـ 5 قروش رغم ارتفاع تكلفته على الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "التكلفة التي تتحملها الدولة في دعم رغيف الخبز 93 مليار جنيه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي شايف المواطن وحاسس بيه وبالتالي الدولة مستمرة في دعم المواطن".

قبل ما تنزل من بيتك| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين



وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وقالت :" الكل قبل ما ينزل من بيته عليه أن يتعرف على حالة الجو".

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز.. وهذا موعد زيادة الكهرباء| "الحكومة" تجيب

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن ارتفاع تكلفة دعم الخبز خلال الموازنة القادمة للدولة لتصل إلى 93 مليار جنيه بعدما كانت 38 مليار جنيه فقط وهذا بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا.