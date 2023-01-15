ماذا فعل النبي حين أتته السيدة فاطمة تشتكي من أعمال المنزل؟.. فيديو

روى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قصة شكوى السيدة فاطمة الزهراء للنبي، من تذمرها بسبب أعمال المنزل وعدم قدرتها على إنهائها.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن السيدة فاطمة الزهراء أتت للنبي الكريم تشكو من أعمال المنزل وتريد منه شراء خادم لها، وفي هذا الوقت كانت حياة زهد وتقشف شديد.

واستشهد علي جمعة، بما رواه أبي هريرة، من أنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتِ العَمَلَ، فَقالَ: ما أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا، قالَ: أَلَا أَدُلُّكِ علَى ما هو خَيْرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ.