حسام حسن: زيزو أفضل لاعب في مصر.. وغياب أكرم توفيق يؤثر على الأهلي

أشاد حسام حسن نجم النادي المصري البورسعيدي السابق بقدرات أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك الحالي ، مشيراً إلى أنه أفضل لاعب في الدوري.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة Ten:" أحمد مصطفى زيزو هو اللاعب الوحيد الذي يسير بمستوى ثابت منذ ثلاثة مواسم ، وهو الورقة الرابحة في تشكيل الزمالك ، مهما تغيرت الأجهزة الفنية ، و عندما يكون بعيد عن مستواه ، يفقد الفريق خطورته الهجومية".

و أضاف حسام : " الأهلي سيتأثر سلباً بغياب أكرم توفيق في المباريات المقبلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية ، فاللاعب كان يسير بخطى ثابتة هذا الموسم و ورقة أساسية في حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء ، ورغم تعاقد الأهلي مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة ، إلا أن كولر يريد عمر كمال عبد الواحد نجم فيوتشر ".