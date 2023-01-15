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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيه عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب فيضانات كاليفورنيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي


 

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس السبت، أمرا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة قد شهدت على مدى ثلاثة أسابيع هطولاً كثيفاً للأمطار وصل إلى مستويات تاريخية. وبين الفيضانات وانزلاقات التربة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتساقط الأشجار، أودت هذه السلسلة من العواصف بحياة 19 شخصاً على الأقل، وفقاً للسلطات.

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وكذلك، ضرب منخفض جوي جديد ولاية كاليفورنيا الجمعة 13 يناير 2023؛ حيث تبدي السلطات في وسط الولاية قلقا بشكل خاص. وبحسب التوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه، فيما قد تغمر المياه مدينة ساليناس، البالغ عدد سكانها 160 ألفاً، بأكملها.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أنّ "كلّ المناطق السفلى من وادي ساليناس سيشهد فيضانات كارثية".

كما أطلق خبراء الطقس تحذيرات قوية في أمريكا، خاصة كاليفورنيا، حيث قالوا إنها معرضة لخطر ضخمة، ما سيعد كارثة وطنية، إذا تحققت التوقعات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وهذا التحذير يأتي في وقة تعرضت الولاية لسقوط أمطار غزيرة، طوال أسابيع، وهو الأمر الذي يفوق قدرة الولاية على التحمل، وهو الأمر الذي يترجم إلى فوضى ودمار.
 

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