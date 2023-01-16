أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر: جار حل مشكلات سيستم الامتحانات

أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر أنه جاري العمل على حل بعض المشكلات التي واجهت عددًا من الطلاب المصريين بالخارج، خلال أداء الامتحانات الأيام الماضية مؤكدا أن الدعم الفني في الوزارة يعمل على إنهاء الأمر.

وأضاف عيد أن الطلاب لن يضاروا من أي مشكلات تواجه السيستم، مشددا على أولياء الأمور بعدم التوتر والقلق الشديد، في ظل حرص الوزارة على مصلحة أبنائهم.

وقال عيد أن وزارة التربية والتعليم، بناءً على توجيهات من الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، قد شدد على القائمين على الامتحانات باتخاذ كل السبل في مصلحة الطلاب ورفع أي معاناة عنهم.

الجدير بالذكر، أن عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج، قد أعربوا عن استيائهم الشديد، من صعوبة الوصول لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية، والمقرر انعقادها الآن إلكترونيًا.

وأتاحت وزارة التعليم، السبت الماضي ، رابط جديد بعد عطل في المنصة القديمة، متابعة: بعد أن يتم فتح المنصة يحمل امتحان اللغة العربية منها، ويحله ويحمله مرة أخرى على المنصة أو يرسله بالبريد السريع مثل العام الماضي، وبالنسبة لامتحان اللغة العربية سيتم تحميله على المنصة PDF مرة أخرى.