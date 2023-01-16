قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

تم الكشف عن آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد ضحايا مأساة تحطم الطائرة النيبالية - واستغرق الأمر قبل دقائق منالحادث المروع.





تحطمت طائرة تقل 72 شخصا في دولة نيبال الجبلية أمس الموافق (15 يناير)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وكان أحد من كانوا على متن الطائرة مدون سفر روسي، وهي إيلينا باندورو، 33 عاما، من موسكو، بعد وقت قصير من ركوب الطائرة،نشرت صورة سيلفي في مقعدها تحمل عبارة: "اذهب إلى نيبال".





تحطمت الطائرة، التي كان على متنها 68 راكبا، اثنان منهم أطفال صغار، وأربعة من أفراد الطاقم، بالقرب من نهر سيتي على بعد حوالي1.6 كيلومتر من مطار بخارى الدولي، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية الآن، وفقا لمتحدث باسم خطوط اليتي الجوية.





أفاد كبير مسؤولي المنطقة تك بهادور كي سي في البداية أنه "تم انتشال حوالي 30 جثة" من موقع التحطم، ولكن يعتقد الآن أن هذا لايقل عن 68 جثة.





وأضاف السيد بهادور أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة"، قال المتحدث باسم الجيش النيبالي كريشنا بهانداري: "نتوقع ارتفاع عددالقتلى. تم تمزيق الطائرة إلى أشلاء."



