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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فضيحة الوثائق السرية.. الجمهوريون يطلبون الإطلاع على سجلات زوار منزل بايدن

أرشيفية
أرشيفية

طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أمس الأحد، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

 

وقال كومر، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: إنه من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الأمريكيون مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية.

 

ويسعى الحزب الجمهوري إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021 غير أن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق بين الحالتين.

 

وقال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار منزل ترامب في مار ألاجو حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية، بعضها يحمل علامة سري للغاية، خلال تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.

 

ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.

 

إلا أن إدارة بايدن أعادت تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021 بعدما أوقف الرئيس السابق ترامب العمل بذلك التقليد بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.

 

مجلس النواب الأمريكي وثائق سرية جو بايدن سجلات زوار منزل البيت الأبيض

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