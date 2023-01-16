أبو العينين: مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة بفضل الاكتشافات البترولية.. والاستثمارات ستصل إلى 8 مليار دولار

أبو العينين في الجلسة العامة للبرلمان:

مصر بها أماكن واعدة للاكتشافات البترولية ما يدفع لزيادة حصتها بالاتفاقيات المرتقبة

مصر أصبحت في بوتقة الشركات العالمية بعدما نجحت في عمل قيمة مضافة في مجال الاكتشافات

أصبحنا نصدر بنحو 14 مليار دولار في السنة والاستثمارات ستصل لنحو 8 مليارات دولار

يجب أن نبحث على زيادة حصة مصر من الاكتشافات البترولية مع الشريك الأجنبي

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، جهود الحكومة التي تبذلها من أجل الاكتشافات البترولية العظيمة، مؤكدًا أن مصر أصبحت في بوتقة الشركات العالمية الكبيرة بعدما نجحت في عمل قيمة مضافة وخصوصا في مجال الاكتشافات.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر نجحت في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة بعد أن تم استغلال الاكتشافات البترولية بعمل قيمة مضافة لها من خلال الاستثمار.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن مصر بعد أن كانت تستورد المواد البترولية، أصبحت تصدر بنحو 14 مليار دولار في السنة، لافتا إلى أن مشروع القانون يمنح مساحة أكبر للبحث والتنقيب لتصل الاستثمارات لنحو 8 مليارات دولار.

وأبدى وكيل مجلس النواب، تحفظه على حصة مصر في الاكتشافات البترولية بالشراكة مع الجهات الأجنبية، قائلا: في ظل تشجيع الاستثمار في القطاع البترولي يجب أن نبحث على زيادة حصة مصر.

وشدد أبو العينين، على ضرورة تحسين حصة مصر لزيادة القيمة المضافة سواء في الاستثمارات المباشرة وغيرها، لافتا إلى أن مصر بها أماكن واعدة للاكتشافات البترولية، ما يدفع في الاتفاقيات المرتقبة أن يكون هناك نسبة أكبر لمصر.

وتوقع وكيل مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي.