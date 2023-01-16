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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة: الانتهاء من تنفيذ أولى مناطق الخدمة المتكاملة لإدارة منظومة المخلفات بمحافظة قنا

صدى البلد

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مادة فيلمية جديدة حول مناطق الخدمة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة قنا إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( قنا / أسيوط / كفر الشيخ / الغربية).

 

 ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

 

وقد استعرض الفيلم الدعم المقدم من البرنامج الوطنى للمحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية لتوفير مناطق خدمة متكاملة للنهوض بمنظومة المخلفات ومنها منطقة الخدمة الأولى وتشمل مراكز ( ابوتشت / فرشوط/ نجع حمادى / الوقف) وذلك ضمن 4 مناطق خدمية بالمحافظة، حيث تبدأ بعمليات الجمع والنقل من الشوارع والأحياء بما يعادل 420 طن يومى ثم نقل المخلفات الى المحطة الوسيطة بمركز أبوتشت والتى تخدم المركز والقرى المجاورة يليها نقلها لمصنع المعالجة والتدوير بنجع حمادى بسعة تصميمية 400 طن يوم مخلفات حيث يتم معالجة المخلفات المجمعة لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF والمواد القابلة للتدوير ثم يتم توجيه النفايات الى المدفن الصحى بنجع حمادى للتخلص الآمن منها.

 

وأضافت أن البرنامج قام بدعم المحافظة بأسطول كامل من معدات الجمع والنقل ومهمات الوقاية للعاملين بالمنظومة بما يتجاوز ال62 مليون جنية والجدير بالذكر ان اجمالى دعم البرنامج الوطنى لمحافظة قنا يبلغ حوالى  224 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

 

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.

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وزيرة البيئة لادارة منظومة المخلفات بمحافظة قنا

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