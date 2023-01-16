عاجل بشأن شهادت الإدخار ذات الفائدة 25%.. ماذا قال رئيس بنك مصر؟

طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة إدخار بفائدة 25% لمدة عام، وهي النسبة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، على أن يتم صرفها في نهاية المدة المحددة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

محمد الإتربي

وقف العمل بشهادات الـ25%

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته في 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 3% دفعة واحدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لتسجل 16.25 و17.25 و16.75% على التوالي، فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم 3% ليصل إلى 16.75%.

ويصل الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه، وهي متاحة للعملاء في فروع البنكين، والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) والكول سنتر (الخط الساخن)، وتشمل كافة العملاء من الأفراد سواء المواطنين داخل أو خارج مصر، وكذلك الأجانب المقيمين في مصر، ولا يجوز كسر الشهادة قبل مرور 6 شهور، كما يسمح البنكان بالاقتراض بضمان الشهادة بزيادة 2% عن سعر الفائدة على الشهادة، أي تكلفة القرض 27% سنويا.

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه تم تحقيق الغرض من إصدار شهادات الـ25%، التي منها شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25%، التي تم إطلاقها مطلع العام 2023، بهدف توفير وديعة تدر عائد مرتفع للمواطن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر في بيان له اليوم، أنه في غضون أيام سيتم وقف العمل بـ شهادات الـ25% وبحد أقصى نهاية هذا الشهر.

وأشار رئيس بنك مصر في تصريحات سابقة، إلى أن شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25%، التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر، جاءت لمعالجة التضخم كما أنها جاذبة لمدخرات المصريين.

وأضاف الإتربي، أن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد يأتي لفترة محدودة ولن تكون ممتدة، وتم إطلاقها لامتصاص صعود التضخم الناجم عن الأحداث العالمية.

وذكر الإتربي، أن شهادات الادخار الجديدة من بنك مصر، والبنك الأهلي متاحة لفترة محددة، ولا يمكن كسرها قبل مضي 6 أشهر على الأقل.

وبلغت حصيلة شهادات الـ25% من البنك الأهلي وبنك مصر، قرابة 274 مليار جنيه منذ طرحها وفقا لآخر بيانات تم الإعلان عنها.

شهادات الـ 25%

طرح شهادات بـ فائدة 25%

وطرحت البنك الأهلي وبنك مصر الحكوميان شهادات بعائد 25% مستهدفة السيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت خلال العام الماضي وسجلت 24.449% بنهاية ديسمبر الماضي.

كما استهدفت البنوك جذب المدخرات الدولارية لدى الأفراد من خلال استبدال الدولار بالعملة المحلية للاستثمار في تلك الشهادة التي تقدم أعلى فائدة والأكثر ضمانا بين بدائل الاستثمار الحالية.

ويستهدف بنكا مصر والأهلي المصري من خلال شهادة الـ25% سحب سيولة نقدية بنحو تريليون جنيه من المتداولة فى أيدي المواطنين وقدره 7 تريليونات جنيه.

يأتي ذلك فى ضوء العمل بالتضامن مع البنك المركزي المصري للحد من وتيرة التصاعد لمعدل التضخم داخل البلاد، بعدما سجل نهاية العام الماضي مستوى ال24.45%.

ونقدم لكم بعض المعلومات حول شهادات ادخار 25% التي تم طرحها من قبل بنك مصر وجاءت كالتالي:

يتيح بنك مصر شراء شهادة طلعت حرب ذات العائد 25%.

الحد الأدنى لربط الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها دون حد أقصى.

يتم احتساب العائد من اليوم التالي لعملية الشراء.

سعر العائد على شهادة 25% يكون كالتالي: 22.5% شهريا، 25% عند الاستحقاق، نهاية مدة الشهادة والتي تصل إلى سنة واحدة..

يمكن الاقتراض بضمان القيمة الأسمية للشهادة، بزيادة 2% عن سعر العائد السنوي، أي 27%.

يتم شراء الشهادة من كافة فروع بنك مصر وعن طريق القنوات الرقمية كالموبيل البنكي، والخط الساخن.

ويتيح البنك الأهلي لعملائه التمتع بعائد يصل إلى 22.5% شهريًا و25% عند الاستحقاق من خلال شراء شهادة البلاتينية السنوية، بمدة أجل سنة واحدة، وحد أدنى للربط 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يوفر البنك الأهلي الاقتراض بضمان قيمة الشهادة، بزيادة 2% على سعر العائد، بما يصل إلى 27% سنويًا.

الشهادة متوفرة للعملاء الأفراد المصريين داخل وخارج مصر بجانب الأجانب المقيمين داخل البلاد.

شراء شهادات 25% من البنك الأهلي المصري.

يتم الشراء عن طريق فروع البنك والقنوات الرقمية كالموبيل البنكي، والخط الساخن.

أسباب طرح الشهادات الـ25%

وقال مصرفيون، إن هناك 4 أسباب وراء طرح بنكي الأهلي ومصر، وهي:

تعويض العملاء عن التضخم الناتج عن خفض جديد لسعر الصرف أشبه بتعويم جديد.

القضاء على الدولرة (السوق السوداء للدولار).

تعزيز استثمارات العملاء في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى.

السيطرة على التضخم.