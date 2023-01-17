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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالقوي: تلقينا 96 ألف مقترح من المواطنين بجلسات الحوار الوطني.. فيديو

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه حريصين بعد العمل الدؤوب لمجلس امناء الحوار الوطني، أن يكون هناك مخرجات قوية، خاصة أنه تلقينا أكثر من 96 الف مقترح من المواطنين وتم تقسيم الموضوعات المقترحة إلى محاور اقتصادية ومجتمعية وسياسية.

 

وقال طلعت عبد القوي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن   المحور لاقتصادي من المحاور الهامة في هذه المرحلة خاص بعد موجة التضخم والغلاء والإستثمارات.

 

العمل بمخرجات الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم الإتفاق أن تكون جلسات الحوار الوطني بالتوازي وسيتم مناقشة كل محور لوجده عل حدة ، مؤكدا أنه نقلنا الحوار من الغرف المغلقة إلى المجتمع وسيتم العمل بمخرجات الحوار الوطني والتي تعبر عن المجتمع والوطن.

 

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