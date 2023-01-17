هنربي عصافير.. حمو بيكا رفقة عمر كمال بفيديو طريف| شاهد

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال برفقة حمو بيكا، وسط طيور مختلفة، مازحاً مع جمهوره بتغير نشاطه، وكتب: “هنربي عصافير”.

ويذكر أنه قد طرح حمو بيكا وحسن شاكوش، أغنيتهما الجديد “كلك غرام” احتفالا بالعام الجديد، وذلك على الصفحة الرسمية لشاكوش بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات إسلام الصري ومن ألحان وتوزيع إسلام صاصا، ومن المفترض طرحها يوم السبت القادم على موقع الفيديوهات يوتيوب.

https://www.instagram.com/reel/CnfickHhH9B/?igshid=YmMyMTA2M2Y=