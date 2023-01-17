تعليم القليوبية تكشف حقيقة تسريب امتحانات النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اكتشاف تسريب امتحان الرياضيات للصف الرابع الابتدائي من إدارة بنها التعليمية الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية أن اكتشاف التسريب حدث بالأمس عن طريق بعض المجموعات علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي قامت بنشر الامتحان وقد لجأت المديرية إلى أداء الامتحان البديل وأحالة الواقعة للتحقيق.



ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم كاخر يوم لامتحانات الفصل الدراسي الاول التي اداها الطلاب منذ السبت الماضي.

ويبلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى المحافظة 132372 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب الصف الخامس 131180 طالبًا.

وأعلنت المديرية توجيهات مهمة للإدارات والمدارس، بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول ، حيث تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة، ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.