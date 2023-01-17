جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزير الري بـ 109 أدوات رقابية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمواجهة وزير الرى والموارد المائية الدكتور هانى سويلم، بـ١٠٩ أدوات رقابية مقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاع الري والترع.

وتضم قائمة الأدوات الرقابية ٥٤ طلب إحاطة وسؤالين عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، كما تتضمن ٢٢ طلب إحاطة و٣ أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، و١١ طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

كما تشهد الجلسة عرض ٨ طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراض وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.

كما يناقش المجلس، طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشورى عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة رغم وجود أراضي أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، وطلب إحاطة مقدم من محمد عبد السلام حجازي عن التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل .