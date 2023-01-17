بسبب أوكرانيا .. بايدن يوجه رسالة هامة لـ أوروبا

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، دول أوروبا إلى دعم أوكرانيا بشكل نشط، مؤكدا ضرورة التعاون لتقديم رد أوربي موحج علي تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وقال بايدن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في البيت الأبيض: “تواصل أوروبا العمل بنشاط للرد على تصرفات روسيا. هناك المزيد مما يتعين القيام به. يجب أن متحدين”.

وأضاف أن “هولندا تصرفت بشكل حاسم للغاية".

وقال بايدن: "نحن نعتمد علي هولندا لتقديم رد أوروبي متماسك، رد أوروبي موحد”.

إلي ذلك، شكر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على الوقوف مع أوكرانيا، بينما انتقد روسيا لاستمرارها في التصرف بطرق لا تصدق في وحشيتها.