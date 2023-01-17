عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا .. بايدن يوجه رسالة هامة لـ أوروبا

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، دول أوروبا إلى دعم أوكرانيا بشكل نشط، مؤكدا ضرورة التعاون لتقديم رد أوربي موحج علي تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وقال بايدن، في اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في البيت الأبيض: “تواصل أوروبا العمل بنشاط للرد على تصرفات روسيا. هناك المزيد مما يتعين القيام به. يجب أن متحدين”.

وأضاف أن “هولندا تصرفت بشكل حاسم للغاية".

هولندا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الصاروخية

أمريكا تعاقب شركة طيران بسبب التحليق في سماء العراق

وقال بايدن: "نحن نعتمد علي هولندا لتقديم رد أوروبي متماسك، رد أوروبي موحد”.

إلي ذلك، شكر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على الوقوف مع أوكرانيا، بينما انتقد روسيا لاستمرارها في التصرف بطرق لا تصدق في وحشيتها.

البيت الأبيض روسيا بايدن أوكرانيا اوروبا هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار الأوبئة

فضيحة.. اتهام مرشح لـ الحزب الجمهوري بإطلاق النار على منازل نواب ديمقراطيين

31 ولاية أمريكية تحظر استخدام "تيك توك".. ما السبب؟

تفاؤل كبير في دافوس.. صندوق النقد يرفع توقعاته الاقتصادية بعد بيانات إيجابية

نهب النفط والقمح السوري.. الصين: أذهلتنا الفظاعة الأمريكية بشكل علني ومفضوح

الوضع مخيف.. مسئول أمريكي كبير يكشف عن كارثة في الجيش الأوكراني

49 تهمة.. قرار عاجل من الشرطة البريطانية ضد أخطر ضباطها

السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

ترشيحاتنا

بورصة السيارات .. زيادة 100 ألف جنيه لـ تويوتا CHR موديل 2023

توقيع اتفاقيات.. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

أكبر ماسورة في مصر..حكاية 48 ساعة بدون مياة بالشيخ زايد ومنزل رئيس الوزراء

للى مش معاه بطاقة تموينية| المخابز تزف خبرًا سارًا لـ30 مليون مواطن

السبت المقبل.. أحمد موسى يحسم مصير فيريرا مع الزمالك |شاهد

تبدأ خلال أيام.. البريد تكشف عن تفاصيل جديدة حول كروت صرف الخبز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال اختبار سترة واقية.. شاهد لحظة طعن مراسل إسرائيلي بسكين على الهواء

سوسن بدر تصدم الجمهور فى أحدث ظهور لها

حاولت ترهيبها.. حرب ناعمة بين ملكة جمال روسيا ونظيرتها الأوكرانية|شاهد

احذروا| لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات

فيديو

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

مفاجآت صادمة..عقوبات تلاحق الأهلي بعد مشاركة كهربا في المباريات..اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ