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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إينو: يحسب لـ كولر «الجرأة» في الدفع بــ «كهربا» أساسيًا

كهربا ولاعبو الأهلي
كهربا ولاعبو الأهلي

أكد معتز إينو نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي كسب الرهان على محمود كهربا لاعب الفريق الذي شارك لأول مرة منذ في مباراة سموحة ببطولة كأس مصر.

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وقال معتز إينو نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري يحسب للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الجرأة في الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا أساسياً في مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز".

وتابع: "كولر احترم فريق سموحة وفرض أسلوبه مبكرًا.. وطارق العشري يتعرض لضغوط كبيرة في سموحة".

معتز إينو الأهلى الزمالك مارسيل كولر محمود كهربا سموحة كأس مصر

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