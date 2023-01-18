الاعتماد والرقابة الصحية تشارك غدا بالمؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي

تشارك غدا الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بالمؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي للأورام، والذي تنظمه الجمعية العلمية لأورام الثدي والنساء BGICC برعاية جامعة عين شمس والجمعية بإشراف أ.د. هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس وسكرتير عام المؤتمر.

تحت شعار "تطوير الرعاية الصحية ، التكامل وخارطة الطريق والحلول المستدامة لمكافحة الأورام "، يناقش المؤتمر ، المقام بأحد فنادق القاهرة على مدار ٣ أيام، سبل دعم عناصر المنظومة الصحية لتوفير أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام في ظل التغييرات الهادفة لتطوير القطاع الصحي، وذلك بحضور ممثلي كبار القطاعات الصحية المصرية.

وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات الجلسة الحوارية المغلقة غدا والتي تتناول الجهود الحكومية في مجال مكافحة الأورام وبناء الأطقم الطبية والطرق المبتكرة للتغلب على المعوقات بهذا المجال، وأهم المعايير اللازمة لتقديم خدمة ذات جودة وتأسيس نظم صحية ومؤسسية متطورة، بمشاركة ممثلي مختلف الجهات والهيئات المهتمة بتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لمرضى الأورام مع تقديم الحلول الفاعلة لمراعاة المخصصات المالية.

يشارك بالجلسة د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، د.نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أ.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، لواء طبيب / بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب/ مصطفى أبو حطب مساعد وزير الدفاع للشئون الطبية، أ.د.ايناس عبد الحليم، أستاذ علاج الأورام وعضو مجلس النواب، إلى جانب أساتذة علاج الأورام المشاركين في وضع خطط الكشف المبكر للأورام والخطط العلاجية لمرضى الأورام بناءا على أحدث التوصيات العالمية.