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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: كييف سنت تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا

صدى البلد

  أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"؛ ردا على سؤال بشأن احتمال التفاوض مع كييف - إن "القوانين الأوكرانية لا تسمح لها أصلاً بإجراء مفاوضات مع روسيا". 
وكان بيسكوف قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق أهداف العملية العسكرية سلميا، مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل.
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشكلات من خلال المفاوضات، ونحن لا نزال على استعداد للقيام بذلك"، مضيفا أن "تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل". 
 

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