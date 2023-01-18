بالأسماء.. الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالإسكندرية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

وتضمنت الحركة؛ تصعيد اللواء وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، ونقل السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حي العامرية أول، وتعيين اللواء أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، وتعيين المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك، وتعيين طه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

كما شملت الحركة نقل اللواء أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة، ونقل اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.