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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة إضافية بأوبرا دبي لـ عمر خيرت بعد نفاذ تذاكر حفله الأول

عمر خيرت
عمر خيرت

أعلنت إدارة أوبرا دبي عن تنظيم ليلة إضافية للموسيقار عمر خيرت بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول.

وأعلنت الإدارة عن حفل إضافي نظرا للاقبال الكبير على الحفل، وكتبت الشركة المنظمة للحفل على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام : نظرا للاقبال الكبير على حفل الموسيقار عمر خيرت بأوبرا دبي قررت الإدارة إضافة ليلة إضافية يوم 4 من شهر فبراير المقبل.

نفاذ تذاكر الحفل الأول لعمر خيرت بدبي

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت بأوبرا دبي، عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل موعده بأكثر من أسبوعان.

ومن المفترض أن يقام الحفل يوم 3 من شهر فبراير المقبل، ومن المفترض أن يشهد حضور جماهيري كبير.

ويستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل ضخم على مسرح أوبرا دبي، يوم 3 من شهر فبراير لتكون أولى حفلاته خارج مصر فى العام الجديد.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل فى طرح التذاكر بأكثر من فئة، كما قامت ببدء الحملة الترويجية للحفل، لكونها الأولى لعمر خيرت فى الإمارات هذا العام.

عمر خيرت فى دار الاوبرا المصرية

من ناحية أخرى أحيا عمر خيرت حفلا موسيقيا مساء أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستكمله بحفل أخر مساء اليوم على نفس المسرح ويقدم فيها مجموعة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية.

أخر حفلات عمر خيرت فى الأوبرا

وأحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا ضخما يوم 11 من شهر ديسمبر الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدم خيرت خلال الحفل بقيادة المايسترو ناير ناجي الذي يتعاون مع عمر خيرت منذ سنوات العديد من أشهر مقطوعاته الموسيقية منها الخواجة عبد القادر، النوم في العسل، صابر ياعم صابر، عفوا ايها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة، العاصفة، هي دي الحياة، وغيرها

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