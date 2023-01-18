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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فص ملح وداب.. سمكة تونة تخطف صيادا من فوق مركب

صدى البلد

في واقعة غريبة ومثيرة للرعب، اختفى صياد بعد أن سحبت سمكة التونة الضخمة الرجل في البحر، وفشلت محاولات إنقاذه من قبل أصدقائه.

تم سحب "مارك كنيتل" من على ظهر السفينة بعد صراعه مع سمكة التونة الضخمة قبالة سواحل Hōnaunau ، هاواي ، الولايات المتحدة.

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نادى الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، قائلا "هذه السمكة ضخمة" قبل أن تغطس في الماء، حيث قالت الشرطة إن أصدقاءه حاولوا الإمساك به، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تار" البريطانية.

وباتت محاولات إنقاذه بالفشل ولم يصلوا إلى في الوقت المناسب، حيث انقلب الصياد إلى المحيط واختفى في ثوانٍ وفقًا لبيان الشرطة.

وجاء في بيان إدارة شرطة هاواي: "شوهد نيتل على السطح واختفى في غضون ثوان، حاول الصديق القفز خلفه لكن لم يتمكن من رؤيته في أي مكان".

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وبدأت منذ ذلك الحين عملية بحث كبيرة للعثور عليه، الذي اختفى في الساعة 5 صباحًا يوم الأحد قبالة سواحل Hōnaunau.

منذ ذلك الحين ، قام مسئولو إدارة الإطفاء وخفر السواحل بتفتيش مياه المنطقة ولم يعثروا على أي علامة على الكابتن كوك المقيم ، الذي تم وصفه بأنه 5 أقدام و 10 بوصات بشعر بني مجعد وشارب أبيض ولحية.

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